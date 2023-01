La Selección de Bolivia tiene que replantear las cosas, no pudo convencer a Santos para ceder a su máxima figura de la categoría sub 20.

Bolivia sin su máxima figura, Miguel Terceros es baja para el Sudamericano Sub 20

Sudamericano Sub 20

Está confirmado que Santos no cederá a la máxima figura sub 20 de Bolivia, la selección de Pablo Escobar, no contará con el mayor exponente en esa categoría.

Sucede que Santos, el club de Miguel Terceros, tiene planes para la gran figura de Bolivia, no solo le puso una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, lo necesitan en la Copinha de Brasil y el jugador ya es parte de la pretemporada del primer equipo.

Ese cóctel hizo que Santos niegue el permiso para que el joven futbolista se sume a la sub 20 para jugar el sudamericano en Colombia en enero de 2023.

La Federación Boliviana de Fútbol emitió un comunicado confirmando la noticia, Santos está en una postura intransigente con el tema. Encima Miguel Terceros viene recuperándose de una lesión, por lo que el club quiere manejar el 100% de la recuperación del jugador.

Bolivia oficializará la lista de convocados el domingo 8 de enero, antes del viaje, que tendrá una escala en Lima, el 12 de enero jugará un partido amistoso con Perú antes de viajar a la sede del torneo.