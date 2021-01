Este martes, Reinaldo Rueda fue presentado como nuevo entrenador de la Selección Colombia y ya inició trabajos de cara a lo que serán los compromisos contra Brasil y Paraguay, en la próxima doble fecha de eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022.

Con este contexto, en el programa Saque Largo, de Win Sports, se dio el debate de qué es lo más importante y cuál es el principal objetivo que debe tener el entrenador del equipo nacional en este nuevo reto.

Allí se empezó a argumentar y a poner en la balanza si era más importante participar en la Copa del Mundo o ganar el título de la Copa América, que, en principio, se jugará a mitad de año en Colombia y Argentina.

Fiel a su estilo, Daniel Pérez dio una declaración que se hizo bastante comentada en las redes sociales, pero sirvió para abrir el debate entre la importancia de ganar un título o participar en un torneo.

“La gente prefiere no haber ido a Rusia pero haber ganado dos Copa América “,@dperezdeportes ������#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/Nib7B65oC4 — Saque Largo���� (@SaqueLargoWin) January 19, 2021

"Si ud hace una encuesta, y yo empiezo, la gente prefiere no haber ido a Rusia, pero ganar dos Copa América. Chile no fue a Rusia, pero ganó dos Copa América seguidas a Argentina y ganó algo, Colombia no ha ganado nada", dijo Pérez.

