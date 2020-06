La increíble confesión de Vega: rechazó jugar la Intercontinental para recibirse de contador

Daniel Vega es un experimentado delantero argentino, mayormente reconocido por su incansable trayectoria en las distintas categorías del ascenso.

Sin embargo, en el año 2004, el artillero tuvo una jugosa propuesta para jugar en el exterior. Más precisamente en Once Caldas, por entonces campeón de la Copa Libertadores de América.

Sin embargo, Vega declinó la propuesta de la escuadra colombiana que se preparaba para disputar la Copa Intercontinental ante Porto Y reveló el motivo.

"Tenía los pasajes para ir a jugar la Intercontinental, era importante en lo económico y en lo deportivo, pero yo sabía que si me iba no terminaba la carrera", comenzó narrando en diálogo con 'TNT Sports'.

"No quise desviarme del objetivo inicial. Me llevó muchas lágrimas, muchas charlas familiares, pero el resultado final fue bueno porque ahora tengo formación que me permite ser independiente el día que deje de jugar", completó.

A lo largo de su carrera, Vega jugó en Platense, Estudiantes de Caseros, Los Andes, Emelec, San Martín de Tucumán, Godoy Cruz de Mendoza, Almirante Brown, Huracán, Talleres de Remedios de Escalada y UAI Urquiza.

Lee También