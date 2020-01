Cuando River se consagró campeón de la Copa Argentina 2019 ante Central Córdoba, que significaba el fin de la temporada, todo indicaba que Nacho Fernández iba a despedir del club donde dio su mejor versión.

"Ahora vamos a descansar, tendremos unas merecidas vacaciones y después se verá qué pasa. Llegué tarde a la Primera División y no pude hace una diferencia económica. No me gustaría ir a China o un mercado donde no compita", dijo después de consagrarse con un nuevo título. Todos pensábamos que estaba afuera que adentro del club.

Sin embargo, finalmente no llegó la oferta que tanto esperaba el mediocampista de 30 años, comenzó la pretemporada con Marcelo Gallardo y se terminó quedando.

Este jueves, River anunció en sus redes sociales lo que tanto esperaban sus hinchas: Nacho Fernández renovó contrato.

"El desafío de ir siempre por más. Ignacio Fernández firmó la extensión de su contrato con el Más Grande hasta junio de 2023", informó el Millonario.

El jugador llegó en 2016 y ya levantó siete títulos con la Banda: tres Copa Argentina, una Supercopa Argentina, dos Recopa Sudamericana y una Copa Libertadores.

En los últimos años, se ha consolidado como el jugador titular más importante del equipo de Gallardo.

