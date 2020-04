La nueva regla que quiere Vignolo para el fútbol argentino

Este miércoles, en el programa de 90 Minutos de Fútbol, los periodistas y panelistas debatían sobre las últimas apariciones jóvenes del fútbol argentino. Nombraron el caso de Independiente, que vendió mucho pero mal, lo compararon con Racing que rompió todo con Lautaro Martínez. Hasta tocaron también los últimos años de Boca, River y San Lorenzo, que también vendieron joyas al exterior.

Por su parte, Sebastián Vignolo fue por más y hasta contó la regla que quiere imponer para el fútbol argentino, que tiene mucho que ver con los juveniles. Sí, justamente para promover que haya más jóvenes en los equipos de Primera División. Reglamentaciones así ya existen en países vecinos como Paraguay, donde se vio en el campeonato pasado en Cerro Porteño y también en Olimpia.

Lautaro Martínez, la última gran aparición del fútbol argentino.

"Me encantaría que aparezca una reglamentación, a donde a los equipos les exiga, por lo menos, por cuatro jugadores salidos de la inferiores. Le haría bien a un futuro del seleccionado argentino. No sé cómo se puede reglamentar, pero que no existan las trampas. ¿Se acuerdan del artículo 225? Porque si no van a decir que 'lo sacamos nosotros'...", aseguró como una variante más al cupo de extranjeros.

"ME ENCANTARÍA QUE HAYA UNA REGLA PARA QUE LOS CLUBES ESTÉN OBLIGADOS A PONER CINCO JUGADORES DE INFERIORES"#90MinutosFOX - La idea del @PolloVignolo para el fútbol argentino. ¿Te gusta? pic.twitter.com/wV3JRAsx7X — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 15, 2020

Además, agregó: "Reglamentar que van a poder tener cuatro extranjeros, incorporar tres jugadores, pero tienen que tener en su plantel cinco salidos de las inferiores. Y con lo que se viene me parece que van a estar obligados a hacerlo", en alusión a las pocas transferencias que vendrán en los próximos meses respecto a la crisis por el coronavirus. Está claro que los clubes estarán más propiciones a vender para cubrir las pérdidas que tuvieron durante estos meses.

Los dos equipos grandes donde tal vez más se vean esos dos ejemplos sean River e Independiente. El Millonario ya ha consolidado como titulares a pibes salidos de las inferiores como Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel y Marcelo Gallardo le ha dado rodajo a Julian Álvarez, Santigo Sosa y Cristian Ferreira, por ejemplo. En el caso del Rojo, también se han consolidado Alan Franco y Fabricio Bustos, pero a la par Lucas Pusineri le estaba dando minutos a Alan Velasco, Braian Martínez y Alan Soñora, entre otros.

