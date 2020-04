Scaloni bancó la decisión más polémica de Pekerman: “Yo hubiera hecho lo mismo”

Viajemos en el tiempo. Año 2006. ¿Ya están ahí? Los dejamos sentarse en la ubicación que ustedes quieran del Estadio Olímpico de Berlín. Pónganse cómodos, que están por comenzar unos de los cuartos de final del Mundial. El local, Alemania, se enfrenta a la siempre dura Selección Argentina. Rueda el balón. 1-0 para el conjunto Albiceleste y su DT, José Pekerman, toma una doble decisión polémica: saca a Hernán Crespo para meter a Julio Cruz, dejando a un joven Lionel Messi, de tan solo 18 años, en el banco de suplentes. La cosa se pone 1-1, llegan los penales y festejan los germanos.

Todavía 14 años después se sigue debatiendo y cuestionando al entrenador por su accionar en dicho evento. Y es Lionel Scaloni, quien supo estar dentro del plantel durante toda esa competencia y hoy se ve en el rol de DT del conjunto Albiceleste, quien bancó a su colega en diálogo con Juan Pablo Varsky en una entrevista para AFA Play. "Messi había tenido una lesión, dos o tres meses antes. Había vuelto, lo tenían un poquito entre algodones porque para nosotros era importante. Se sabía que iba a ser un jugador muy importante para nosotros", comenzó explicando.

"En ese partido, contra Alemania, en este lado de entrenador, son cosas que suceden en un partido tan fatal. Se te lesiona el arquero, un puesto que no podés esperar cinco minutos para ver cómo reacciona. El Pato pide el cambio, tuvo que salir. El segundo cambio fue táctico. Te queda el último cambio, vas ganando, Alemania te empieza a poner torres... Nosotros teníamos a Crespo que jugaba e iba al primer palo en los corners. Claro, sacar a Crespo y poner a Leo o poner a otro chico, en los corners... Vos de entrenador decís 'está todo bueno'. Pero vos pensás que el partido se termina ahí, quedan diez o doce minutos y no vamos al alargue", continuó relatando.

Sin dudar, siguió con su postura: "El partido había que terminarlo ahí. Era uno por uno, sacar a un jugador alto y que las pelotas al primer palo las sacaba todas y poner al flaco Cruz que era igual. Con el diario del lunes, está todo bien. Hoy iríamos a prórroga y tendrías un cambio más. Fijate cómo evoluciona todo. Nosotros nos quedamos con la sensación de que si teníamos a Leo fresco, porque hasta Ballack terminó con las medias bajas y acalambrado... Era una sensación. Pero el cambio hay que hacerlo en ese momento, la decisión era en ese momento. Para todos los entrenadores, cuando están en una competición así, las decisiones no son fáciles. Cuando termina decís '¿y si hubiera hecho esto?'. Pero la decisión había que tomarla ahí".

Para cerrar, se puso en los zapatos de Pékerman y reveló: "Sinceramente, si me apurás, si me preguntás a mí, en el banco de suplentes, yo hubiera hecho lo mismo. Porque yo no pensaba: "¿Y si nos empatan vamos a alargue y tenemos fresco". No, nosotros teníamos que terminar el partido ahí. Aparte, no es que salió Crespo y entró un defensor. No metimos un cambio defensivo. Hicimos un cambio bastante lógico pensando sobre todo en la pelota parada. De hecho, después ellos nos empatan con dos cabezazos. Después, claro, la gente te dice que tenés a Leo en el banco".

