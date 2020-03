Parecía que todo estaba destinado para que Jefferson Duque fuera la figura del clásico paisa 304 entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín por la séptima fecha de la Liga Betplay I-2020.

Sin embargo, se le fue la mano, o mejor podemos decir que se le fueron las dos piernas en una tremenda plancha que le dio al capitán del DIM, Andrés Ricaurte.

Transcurría el minuto 29 del segundo tiempo y como buen delantero, Duque no sabe pegar, levantó sus dos guayos y le clavó los taches a Ricaurte.

¿Dónde le pegó? No sabría decirles, pero que causó dolor no queda duda. El árbitro del encuentro, Wilmar Roldán, no dudó un segundo y le mostró la tarjeta roja directa.

Así fue la expulsión de Jefferson Duque

Por esta acción ha sido expulsado Jefferson Duque con roja directa. pic.twitter.com/2JnjrXtaHf — Goles de Win + (@GolesdeWin) February 29, 2020

