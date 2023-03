La Selección de Uruguay todavía está en esa transición post extenso período de Oscar Washington Tabárez. Es que Diego Alonso estuvo muy lejos de cumplir las expectativas al quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Por eso, surgieron todo tipo de nombres para tomar las riendas de la Celeste, entre ellos, Marcelo Gallardo y Marcelo Bielsa.

Todo indica que esta semana, directivos de la AUF se reunirán con el Loco, para avanzar y, en lo posible, ya decretar su asunción. Parece ser que el exestratega del Leeds United está pasando unos días en Montevideo, por lo que el encuentro para los charrúas está más que al alcance de la mano. Además, según medios locales, todo apunta que va en buena dirección.

Ahora bien, previamente a Marcelo Bielsa, en las oficinas de la entidad uruguaya se manejó como primera opción, otra vez, a Marcelo Gallardo. Ya en su momento, el Muñeco había sonado cuando le cerraron el ciclo a Oscar Tabárez, pero en aquel entonces era todo un tanto más complicado porque aún estaba en River (a pesar de que los rumores señalaban que su exitosa etapa llegaba a su fin y así fue llegando a noviembre).

No obstante, los mandamases de la Selección de Uruguay ni siquiera llegaron a contactarse con el ex DT del Millonario. Sondearon a su círculo cercano y cuando se enteraron de los costos, entendieron que debían buscar por otro lado. Asimismo, las conexiones que existen entre la AUF y River Plate hicieron saber que Gallardo, de todas formas, quiere seguir con el ritmo competitivo que aportan los clubes, en lo posible, en Europa.

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, no descarta que siga Diego Alonso

A pesar de los trascendidos, Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, no le bajó la persiana del todo a Diego Alonso. El entrenador, por un lado, quiere seguir. Y por el otro, los directivos a cargo de la Selección de Uruguay no quieren soltarlo, en tanto y en cuanto no tengan otro nombre asegurado. Incluso, hasta estarían pensando en hacer la gran Claudio Tapia con Lionel Scaloni, con Marcelo Broli, quien hasta entonces cumplió funciones como entrenador del combinado Sub 20.