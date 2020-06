La revelación de Costanzo: "De chico era hincha de Boca"

En el año 2000, hace precisamente dos décadas, Franco Costanzo hizo su debut profesional en el pesado arco de River Plate, donde se mantendría hasta 2005.

Posteriormente, este arquero nacido en Río Cuarto, Córdoba, supo defender las camisetas de Deportivo Alavés, Basel, Olympiakos y Universidad Católica.

Ahora, ya alejado de la actividad profesional, Costanzo brindó declaraciones y ofreció algunas revelaciones importantes, como su simpatía por Boca Juniors.

"Quería ser invisible, jugar en River y que nadie me conociera. Era medio ridículo, casi imposible, pero nunca me interesó que supieran quién era yo, no me gustaba todo l oque venía en el compo de ser arquero de River", comenzó manifestando.

"De chico era hincha de Boca como mi padre y mi ídolo era Navarro Montoya. En la pensión éramos varios de Boca", profundizó en declaraciones brindadas a 'La Nación'.

"Hoy soy de River y mi hermano mayor, que era de Boca, es fanático de River y lleva a sus hijos al Monumental. Ni te digo cómo festejé estos años ni cómo grité los goles en Madrid", completó.

