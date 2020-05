La rompe toda en Holanda y tiró: "Ojalá me llame Scaloni"

Se podría decir que los sueños que quiere cumplir Marcos Senesi son los mismos que tenemos todos, pero con una gran diferencia.

Él está muy cerca de lograrlos, ya que la rompe toda en el Feyenoord, fue elegido mejor defensor del año en la liga holandesa y tuvo sus experiencias con la Selección Argentina.

Jugó para la Sub-23 y quiere estar en los Juegos Olímpicos, pero en diálogo con Diario Olé también ambiciona tiempo con la Mayor.

"¡Ojalá me llame Scaloni! La verdad es que estaba muy metido con la Sub 23 y me gustaría poder estar en los Juegos Olímpicos, que es una competencia que, por edad, la podía jugar ahora nada más. Después trato de estar tranquilo y no hacerme la cabeza, pero me encantaría tener esa chance", revela.

Sobre su día a día en el viejo continente, analiza: "Fue importante que el técnico me diera el tiempo necesario para adaptarme. Hoy la verdad es que me siento muy cómodo en el equipo, hicimos buenos partidos y en lo individual también. Creo que el último que jugué antes de que se parara todo fue uno de los mejores".

Sobre la vuelta a los entrenamientos, cuenta: "Fue a principios de este mes, primero en pequeños grupos y ahora ya entrenamos de a 12 jugadores. Tenemos botellitas personalizadas, respetamos una distancia que es aconsejada para hacer actividades físicas y no utilizamos los vestuarios".

