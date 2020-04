Latorre contó la vez que pensó que Gallardo se iba de River: "Si perdía, no sé hasta cuando duraba"

Todos los ciclos tienen sus altibajos. Incluso los más exitosos. Marcelo Gallardo ya es el entrenador más ganador de la historia de River y no hay nada que pueda hacer que los hinchas dejen de amarlo. Pero el Muñeco también pasó por una pequeña tormenta en su momento, de la cual pudo salir gracias a un partido en especial, un duelo que dio vuelta la historia (una vez más) y encaminó a los suyos. Pasa que desde la dura derrota ante Lanús en las semifinales de la Copa Libertadores 2017 donde su equipo ganaba por un global de 3-0 con dos goles de visitante y terminó siendo eliminado, el rendimiento comenzó a mermar.

En el final de ese año y a comienzos del 2018 se podría decir que se vio a la peor versión de todos los equipos que armó el DT en el Millonario. Jugaba mal, no encontraba el estilo tan característico que venía teniendo con intensidad y mucha precisión. Y claro, todos los rumores comenzaron a surgir diciendo que había muchas chances de que el entrenador decida cambiar su rumbo. De igual manera, un desafío quedaba por delante que tenía bien expectantes a todos los fanáticos del fútbol argentino y que además iba a cambiar la historia.

Se trató de la Supercopa Argentina, la cual enfrenta al campeón del último torneo local con el de la Copa Argentina. El destino cruzó a los dos equipos más grandes del país, por lo que en Mendoza un Superclásico con mucho en juego se dio a lugar. Un conjunto de Núñez muy golpeado se hizo más fuerte que nunca, se impuso por 2-0 con goles de Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco y no solo levantó un nuevo trofeo, sino que cambió su cara por completo y encaminó su rumbo coronando el año con una final de Libertadores ganada en Madrid justamente ante Boca.

Es más, esa conferencia de prensa es muy recordada por una frase de Gallardo, que claramente enojado por todo lo que le habían pegado, afirmó que todo este tiempo su equipo jugó mal para que el rival se vea confundido dentro de la cancha cuando descubra que era todo una estrategia. En un vivo de Instagram que hizo ayer por la noche, fue Diego Latorre quien recordó toda esa época y no tuvo problemas en admitir que él pensó que el paso del Muñeco por River había llegado a su fin, y que no le quedaba mucho más en el cargo que estaba ocupando.

"Pensé que el ciclo de Gallardo estaba cumplido, parecía que lo mejor ya había pasado, estaba confuso, había empezado a marear a los jugadores. Una victoria contra Boca lo reimpulsó, con el primero del Pity (Martínez) y el gol de Scocco. Y ya se decía en River, no que lo iban a echar, sino que había olor a ciclo cumplido. No porque lo quieran despedir, sino porque es un proceso lógico. Luego de ese partido lo encauzó y Gallardo siguió cosechando muchos éxitos. Si perdía River no sé hasta cuándo duraba, pero se reinventó", señaló el ahora periodista de Fox Sports.

