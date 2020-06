Le ofrecieron volver a Boca y cargó contra Riquelme: "No quiero tener contacto con él"

Hasta el año 2019, Oscar Regenhardt cumplió la importante tarea de coordinar las divisiones inferiores de Boca Juniors. Sin embargo, el cambio de dirigencia generó su alejamiento.

De todas maneras, seis meses después, el propio Regenhardt reveló que la entidad Xeneize volvió a buscarlo, aunque su respuesta fue contundente y cargó contra Juan Román Riquelme.

"Jorge Ameal me pidió que siga y quedamos en hablar después de que pase la pandemia porque los dos somos grupo de riesgo. Mi idea es poner escuelas de fútbol en 15 provincias y llevar a los mejores jugadores a Boca", comenzó expresando.

"Le dije a Ameal que con Riquelme no quiero tener contacto y me respondió que en las escuelitas Román no se puede meter", profundizó en declaraciones brindadas a 'Cadena 3'.

"Riquelme no me quería porque no soy de su riñón. El que me dijo que no seguía en Boca fue Cascini, creo que en carácter de periodista todavía. A Román lo conozco desde que llegó al club como jugador y lo vi crecer. Román, Cascini y Bermúdez se han comportado con falta de respeto", siguió disparando.

"Les pasó lo mismo a Marchesini, a Saturno, todos con historia en el club. A mí hacía 10 días que me habían operado, no estaban al tanto de eso y dieron marcha atrás porque si yo les hacía juicio iban a perder todos", completó.

Oscar Regenhardt, sin pelos en la lengua.

