Una nota muy picante le hicieron a Carlos Tevez en el programa Fútbol Sin Manchas. Y el jugador de Boca respondió sin filtro.

El momento más fuerte de todos fue, sin dudas, cuando le preguntaron si el Xeneize había muerto en Madrid como muchos afirman.

Recordando aquella final de Copa Libertadores perdida ante River en 2018, el Apache tiró: "No, si no no estarían peleando y preocupados por nosotros en el torneo. Hoy están ganando, van primeros, pero también están pensando en Boca".

Además, recordó los incidentes que se vivieron en cancha del Millonario, por los que el partido se terminó jugando en Europa: "En Madrid íbamos de punto por como venía River. Lo que pasó en el micro para nosotros ya estaba, no se tendría que haber jugado. En nuestra cabeza ya estaba.

Sin bajar el tono, afirmó que "jugar en Madrid a ellos se les hizo más fácil" ya que de otra forma debían definir con su gente en el Monumental.

Para cerrar, habló sobre lo que para él significa el equipo del Muñeco: "El River de Gallardo no es invencible, nosotros le ganamos en la cancha de Boca. No quiero revancha, quiero otro partido. Todos dicen que estamos muertos y hoy ellos siguen peleando contra Boca. Yo sigo vivo, sigo de pie, es lo más lindo. Yo viví las dos cosas y en ninguna de las dos cosas me morí ni fui rey. Sigo igual. Esto es un desafío enorme, que me gusta. Y si nos ganan, vamos a seguir de pie. Ya lo dije se van a tener que pelar el culo para ser campeones".

