Paredes reveló qué le decía Cavani de Boca cuando estaban juntos en PSG

Si hay un nombre que se relaciona con Boca y el próximo mercado de pases, que llegará a mediados de año, ese es el de Edinson Cavani. Sin dudas, un fichaje que, si se llega a dar, sería uno de los más importantes de la historia del club como también del fútbol sudamericano.

Igualmente, por ahora son todos rumores y la última información es que el delantero uruguayo de 34 años le ratificó a la directiva del Manchester United que su deseo es no renovar su contrato, vence a mediados de año, porque quiere volver al continente. Mientras tanto, los guiños hacia El Matador no paran de llegar.

Este martes, Leandro Paredes fue entrevistado por El Canal de Boca, el programa oficial del club. El mediocampista del Paris Saint-Germain y de la Selección Argentina fue compañero de Cavani en el club parisino y justamente habló sobre el uruguayo, que el año pasado fichó por Manchester United.

Fue cuando le preguntaron si habla de Boca con sus compañeros y no dudó: "Con Ander Herrera, le gusta mucho Boca, hablo mucho y siempre me pregunta: cómo jugó Boca, si lo vi. Cavani también en su momento. Son jugadores que te preguntan cómo es jugar en la Bombonera".

Más declaraciones de Paredes sobre Boca:

- "Fue muy difícil para mí irme de Boca. No disfruté estar jugando en el club que amo. Me di cuenta cuando me fui que tendría que haber disfrutado más. Cuando estaba en Boca lo tomaba como algo normal, pero no es normal debutar con 16 años en la Primera de Boca".

- "Cuando yo estaba, estaban Schiavi, Riquelme y Palermo con figuras que ganaron todo en Boca y tendría que haber disfrutado más. A Bianchi lo disfruté; es el técnico más ganador de la historia de boca y tenerlo fue un orgullo".

- "Cuando entrás a la Bombonera se te cruza todo. Todo el esfuerzo que hiciste para estar ahí, no solo uno sino también la familia".

