Una locura: este sería uno de los planes de la Dimayor para acabar la Liga

El fútbol profesional colombiano viene en una difícil crisis económica y está buscando, desesperadamente, ingresos para que el negocio sea rentable y se pueda tener una liga más competitiva, con figuras y unos clubes sólidos en todos los sentidos. Sin embargo, la crisis por la pandemia del Coronavirus llegó en el peor momento coyuntural que se haya podido imaginar y ahora todo pinta muy mal para los intereses de todo el gremio del FPC.

La Dimayor contaba con que este año sería el inicio de un gran año económico: primero llegarían los dineros de la venta de los derechos de televisión internacional y se empezaría a recaudar réditos por el canal premium, Win Sports +, con el cual se quería llegar a la base de 500 mil suscripciones al año y lograr recibir dinero por ese tema. Pero con la Liga BetPlay 2020-I paralizada por el Covid-19 no hubo tales ingresos y, además, la plata que debería llegar de los derechos internacionales está bien embolatada.

El presidente de la Dimayor está en el ojo del huracán ya que el negocio de la TV internacional no se ha dado y hoy los clubes no tienen dinero para sobrevivir la crisis.

Por esto, para los directivos se hace necesario que la Liga se juegue a como de lugar, así la crisis por el Coronavirus se agrave en el país porque se necesitan, al menos, el dinero de los patrocinadores y la TV para que los clubes puedan subsistir este año y no se entre en una recesión económica, la cual puede ser insalvable para muchos clubes que hoy tienen un desorden económico y, ni en condiciones normales, no tienen con qué pagar las nóminas de sus empleados.

�� Bombazo de @germanarango1 ��



Este sería uno de los planes de la Dimayor para reactivar el fútbol en plena cuarentena.



�� pic.twitter.com/vP5hP8j5o1 — La Titular UNO (@latitularuno) April 2, 2020

Así pues, se han rumorado algunas opciones que se vienen barajando para que la Liga 2020-I llegue a buen término y el periodista Germán Arango contó detalles de una de las propuestas que suena a una auténtica locura. "¿Recuerdan que la Dimayor había fijado el 18 de abril como fecha para reanudar la Liga? Pues ya no se va a poder", fueron las palabras de inicio del periodista para soltar la bomba.

"Pues en mayo concentrarían los 20 equipos en una sola ciudad, que podría ser Bogotá, Medellín o Cali, concentrarlos a todos en un hotel, ir y jugar los partidos a puerta cerrada, sin prensa, solo con las cámaras, los equipos de emergencia, etc. y disputar los partidos, ¿Por qué? Recuerden que ni en marzo, ni en abril, hubo ingresos por el famoso aque canal, premium, porque no se cobraron. Entonces la situación de los clubes es grave... y como el Gobierno ya dijo que el fútbol no es prioridad", dijo Arango.

Lee También