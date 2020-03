Periodistas de Win arremeten contra los equipos que quieren parar la Liga

La pandemia del Coronavirus tiene en alerta a todo el mundo y el planeta deportivo ha sido uno de los principales afectados ya que una de las recomendaciones es no realizar eventos públicos con más de 500 personas.

Esa precisamente fue una de las medidas que tomó el Gobierno de Colombia y en el país, hasta el próximo 31 de mayo, según dijo el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, no habrá ningún evento público deportivo con asistentes.

Ante esto, la Liga BetPlay se vio en la obligación de suspender la fecha 9 que estaba pactada para este fin de semana y, este viernes, en una reunión extraordinaria se van a tomar decisiones para saber qué pasará con el resto del campeonato.

SIn embargo, previo a la reunión, se dijo que la posibilidad más real es que se juegue a puerta cerrada, determinación que fue reclamada por los equipos Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali, debido a las pérdidas que eso les llevaría.

Ante esto, uno de los que se pronunció fue el periodista Carlos Antonio Vélez, comentarista de Win Sports, quien en su programa Planeta Fútbol, en Antena 2, habló y expresó estar en contra de los clubes que quieren detener el fútbol.

"Hay equipos que quieren que esto se pare, mejor dicho, que no les entre plata por nada. Ni por patrocinio porque el que les paga la camiseta va a decir: 'Y si ustedes no juegan qué les voy a pagar'... y si no hay partidos pues no hay plata de televisión, ¿les van a pagar por unos partidos que no han jugado?", dijo Vélez.

Por su parte, Jorge Hernán Peláez, presentador del programa Kick Off dijo: "No hay lugar al tema económico, es irrelevante. Todos van a perder. Los comunicados de los equipos solo dan entender que piensan en lo económico”.

