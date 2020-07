Llegó la respuesta al interés de Boca por volver a contar con Calleri

En los últimos días se reflotó el interés de Boca Juniors por un viejo conocido para reforzar la zona de ataque: Jonathan Calleri, que vistió dicha camiseta entre 2014 y 2015, dejando una muy buena imagen.

Sucede que el artillero argentino acaba de descender con Espanyol de Barcelona y no continuará defendiendo esos colores: el conjunto catalán no hará uso de la opción de compra y él no tiene interés en jugar en segunda división.

De todas maneras, el panorama no se presenta del todo sencillo para que el futbolista de 26 años de edad retorne a Argentina en este mismo mercado de pases. Y así lo manifestó Néstor Fabbri.

El exjugador Xeneize y tío de Calleri aseguró que, si bien el delantero no continuará en Espanyol de Barcelona, lo cierto es que cuenta con varias propuestas del viejo continente y lo más probable es que siga allí.

"Terminó el contrato de Jonathan con el Espanyol y el club no hace uso de la opción de compra. Hoy por hoy no se sabe nada, recién terminó el campeonato en España", comenzó exteriorizando Fabbri al respecto.

"Tiene bastantes ofertas en Europa", profundizó el exdefensor en declaraciones brindadas a 'Boca de Selección'. Cabe destacar que el grupo inversor que lo compró a Boca en 12.000.000 de dólares sigue siendo el dueño de su pase.

