Lo despidió la nueva dirigencia de Boca y disparó contra Riquelme: "Vino a desunir"

Juan Román Riquelme volvió a Boca no solamente para el armado del primer equipo, sino que su mirada va mucho más allá: tiene un plan integrador desde la Novena División hasta la Primera.

Por eso, una de las primeras decisiones del máximo ídolo del club han sido una renovación importante en las inferiores: despidió a los entrenadores de juveniles (Bracamonte, Saturno, Testone, Marchesini y Luquez), al de Reserva (Rolando Schiavi) y al coordinador de inferiores (Oscar Regenhardt).

El último, Regenhardt, habló con Cadena Oh! y apuntó con nombre y apellido: Juan Román Riquelme. Le disparó con de todo.

"Vos no podés llegar y arrasar con todo lo que había como si no sirviera. Tengo la satisfacción de que muchas personas me llamaron y me dijeron que fui el único coordinador que llegó y no echó a nadie, sino todo lo contrario", aseguró.

Aseguró que "la comunicación fue muy fría" y sentenció: "Podría haber hecho una reunión, pero sabiendo que viene de Riquelme, sé que todo lo que hace él, desune".

