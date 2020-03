Lo mejor del día: la anécdota de Brian Sarmiento cuando se peleó con Riquelme

Poco a poco, Brian Sarmiento ha vuelto a aparecer en los medios, pero también las canchas de fútbol.

Tras su frustrado paso por Newell's, el mediocampista de 29 años regresó a All Boys, donde busca recuperar su mejor versión.

Este jueves, TyC Sports presentó un ping-pong con Brian Sarmiento desde la cancha de Floresta y contó una divertida anécdota.

Del día que All Boys venció 3-1 a Boca por la Copa Argentina y él se cruzó con su máximo ídolo: Juan Román Riquelme.

"El chabón me bardeó y yo lo miré como diciendo: 'Román, no me bardees porque yo te amo'", empezó el mediocampista.

"Le estabamos dando un baile bárbaro. Le íbamos ganando 2-0, primer tiempo y Román empezó: 'Néstor (Pitana), empezá a cobrar para nosotros que somos Boca'. Lo empezó a llevar. Néstor empieza a cobrar para Boca y me le acerco yo y le digo: 'Néstor, la c***** de tu madre. Dejá de cobrar en contra porque Román nos mete con pelota parada en un arco'", agregó.

Ahí llegó el cruce, que lo empezó Riquelme escupiéndole cerca a Sarmiento, según cuenta el jugador: "'Cerrá el or**, pendejo. ¿Quién te conoce?'. 'Román, yo no te dije nada. ¿Por qué me tratás así?'. Y fue como: 'Román, chupame bien la p***'. Le ganamos 3-1, meto el tercero yo, me eligen mejor jugador del partido y lo único que quería era la camiseta de él".

Para cerrar contó lo de la camiseta: "No se la pude pedir. Bah, se la pedí. Le mandé la mía y me llegó la mía (risas)".

+ El video:

La IM-PER-DI-BLE anécdota de Brian Sarmiento con Juan Román Riquelme durante un #AllBoys - #Boca por #CopaArgentina.

Así se lo contó a @MatiPelliccioni en @LiberoTyC. pic.twitter.com/ab9h8o5jCF — TyC Sports (@TyCSports) March 5, 2020

