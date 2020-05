Lo van a odiar: el agente de Pratto sigue insistiendo con su salida de River

A comienzos del año 2018, y, poco después de perder a delanteros de enorme peso como Sebastián Driussi y Lucas Alario, River Plate desembolsó una enorme cantidad de dinero para hacerse con los servicios de un viejo anhelo de Marcelo Gallardo: Lucas Pratto. El 'Oso', que había surgido como futbolista de las divisiones inferiores de Boca Juniors, venía de dos experiencias en la máxima categoría del fútbol brasileño: primero en Atlético Mineiro y posteriormente en Sao Paulo.

Teniendo en cuenta el dinero que el conjunto Millonario invirtió en él, los primeros pasos de Pratto en River no fueron nada fáciles puesto que se le exigió demasiado desde el primer día. Sin embargo, con el correr del tiempo, el potente delantero se metió a la gente en el bolsillo, sobre todo por los dos goles marcados al rival de toda la vida en la serie final de la Copa Libertadores de América en 2018. De hecho, por ello se convirtió en un auténtico ídolo de los fanáticos de La Banda.

Pratto, determinante en la final de Madrid. (Foto: Getty)

Pero después, todo empeoró: Pratto sufrió una lesión que lo complicó físicamente y nunca pudo volver a ser el mismo. Por ello, bajó muchísimo su promedio de gol y perdió lugar debido a los enormes rendimientos de Matías Suárez y Rafael Santos Borré. Como consecuencia de ello, todos los cañones apuntan hacia un futuro lejos del equipo del barrio porteño de Núñez, más aún teniendo en cuenta que el hombre que supo brillar en Vélez Sarsfield tiene uno de los contratos más altos.

En ese contexto, Gustavo Goñi, presentante de Pratto, sigue insistiendo con la salida del delantero, algo que no cayó bien en los pasillos del Estadio Monumental. "Siempre me hago cargo de lo que digo. Después de tantos años creo que tengo autoridad para decir que la situación actual de Pratto no le sirve a ninguna de las dos partes", manifestó ahora el agente del experimentado delantero en declaraciones brindadas a 'Radio La Red'. ¿Habrá otra respuesta desde Núñez?

"La final de Madrid le dio a Lucas la posibilidad de entrar en la historia grande del club", continuó exteriorizando el reconocido representante. Y, posteriormente, se refirió al hecho de haber pedido el puesto debido a los grandes rendimientos de otros delanteros de River como Matías Suárez y Rafael Santos Borré: "Los jugadores en general siempre tienen que tener ego, es indispensable para que un jugador esté en el alto nivel competitivo. Y Pratto lo tiene".

