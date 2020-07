Los 3 jugadores de Boca que quedaron en el corazón de De Rossi

Daniele De Rossi se fue de Boca de un día para el otro, porque su hija más grande lo extrañaba muchísimo, pero nunca olvidará lo que vivió en sus días como futbolista del Xeneize. No participó de los últimos encuentros, pero fue campeón. Además, cumplió su sueño de jugar en La Bombonera.

En diálogo con La Nación, el ex-Roma contó que hubo jugadores del elenco de la Ribera que lo van a acompañar toda su vida: "Como en cada vestuario, están los cinco o seis jugadores que uno elige, que se quedan en tu corazón. A los otros los quiero; pero por estos cinco o seis, lo que me pidan, iré cruzando el Atlántico para ayudarlos".

"Todos me emocionaron. Pero con Franco Soldano, mi compañero de cuarto, hablamos cada dos o tres días; con Paolo Goltz, que es un fenómeno como jugador y como hombre; el 'Cali' Izquierdoz, también..., tengo miedo de olvidarme de alguno... Alguna vez hablo con Junior Alonso, con 'Wancho', con 'Ema' Mas, con Buffa... con Campu [Campuzzano]... El otro día fue el cumpleaños de Iván Marcone y le escribí un mensaje... Pero Franco, 'Cali' y Paolo Golz están en mi corazón. Me ayudaron, nos acoplamos fácil, en una semana ya sentía que los conocía desde siempre", aclaró.

No nombró a Carlos Tevez, pero sí se refirió a su nivel en el final del torneo: "Cuando alguien duda de tu nivel, los campeones, los que son número 1, suben de nivel y les cierran la boca a todos. Pasa siempre y en todos lados. Y un fenómeno como él es otro ejemplo. Después, lo ayudó la manera de jugar del equipo, el entrenador Russo le dio mucha confianza y encontró el estado físico óptimo, porque a nuestra edad, si no estás al 100%, es mucho más difícil. La jerarquía no es todo, no alcanza si los músculos no te responden. Se puso bien, se puso con la cabeza justa, como decimos acá, e hizo una segunda parte de la liga increíble. Pero no me sorprendió, no estamos hablando de un desconocido o de un jugador cualquiera. Estamos hablando de Tevez".

Y el Tano también dejó en claro que está convencido de que va a volver a Boca como entrenador. ¿Logrará ganar la Copa Libertadores?

�� "Si en Italia contás que en la Argentina le dicen pechofrío a Messi, acá se ríen, no entienden nada. ¡Cómo le vas a decir pechofrío a Messi que tiene dos huevos así de grandes!"



Daniele De Rossi en La Nación ����✍ pic.twitter.com/cQOEJKF6gT — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 8, 2020

