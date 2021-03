Los 7 jugadores que se van de Boca según TyC Sports

Está claro que, después de primer mercado de pases en enero que estuvo poco movido, Boca hará un movimiento grande para mediados de año.

+ ¿Wanchope se va a la MLS?

+ La campaña que lanzaron Boca y River juntos

Precisamente por contratos que se vencen, jugadores se buscarán nuevos rumbos y por refuerzos que parecen estar al caer.

En Superfútbol hicieron un informe donde revelaron cuáles son los seis jugadores del plantel de Miguel Ángel Russo que dejarán el club en el próximo mercado de pases.

De los arqueros se irán dos según el programa, aunque el único confirmado es Manuel Roffo, quien termina su contrato y se irá libre. No obstante, el segundo está entre Esteban Andrada y Agustín Rossi: el titular ha hecho ya público su deseo de dar un salto en lo económico pero parece que no aparece ninguna oferta por él; sino no se va sí lo hará el suplente, que tuvo ofertas y busca minutos.

En cuanto a los defensores, Julio Buffarini y Leonardo Jara están prácticamente fuera de Boca, ya que vencen sus contratos y todo indica que no llegarán a negociaciones para renovarlos.

Por último, aparecen los casos de Cristian Pavón, quien todavía se espera la oferta formal de LA Galaxy una vez que se recupere de la cirugía; Ramón Wanchope Ábila, aunque tiene contrato hasta 2022, todo indica que el Consejo de Fútbol buscará venderlo y hasta llegaría una oferta de la MLS por él; Franco Soldano se iría ya que no le renovarán el préstamo con el Olympiacos.

Lee También