Los de Boca lo quieren matar: Salvio le pegó a su propio equipo por el partido ante Santos

Más de un hincha de Boca quedó sorprendido con el análisis que Eduardo Salvio hizo en díalogo con ESPN F90 sobre el paritdo que su equipo perdió ante Santos en las semifinales de la Copa Libertadores de América.

"Nosotros para esta Copa estábamos muy confiados, que podía ser nuestro año, teníamos todo para ganarla. Si el equipo estaba con los niveles del principio de temporada, ante Santos el partido hubiese sido otro", comenzó diciendo el 'Toto'.

Luego, siguió: "Pero bueno, nos agarró en un muy mal momento. Porque veníamos mostrando partidos muy flojos, como con Inter de local, con Racing allá. Después la vuelta en esa serie fue otra, ese partido fue el mejor que preparamos, y se reflejó en la cancha. Después volvimos a lo que habían sido los últimos partidos, el equipo no venía jugando muy bien".

Tras la pregunta de uno de los periodistas sobre lo que sucedió en el vestuario de Brasil, confesó: "En el entretiempo con Santos había que cambiar la imagen, habíamos terminado un poco mejor de lo que comenzamos, y uno de los grandes problemas que tuvimos y no supimos cómo afrontarlo fue que ellos nos marcaban al hombre. Si me tiraba al medio, el lateral izquierdo se venía conmigo. Y las pocas veces que logré que no me siga, recibía solo en el medio".

Y disparó: "Miguel quería mucho uno contra uno, pero tampoco funcionamos bien por las bandas. Los laterales no se proyectaron bien, no había muchas combinaciones con los extremos, y Boca siempre fue muy fuerte con eso".

Para cerrar, habló de los cambios que hizo el DT: "Miguel había metido a Buffarini, y a Capaldo. A los dos minutos nos meten el segundo y ahí se hace muy difícil. Después si metió a Wanchope, pero entre que no venís jugando bien, y tenés que remontar, jugás peor. Ni centro tirábamos. Terminamos dando esa imagen muy pobre".

