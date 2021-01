Bou tenía razón: los tuits de Flavio Azzaro en medio de la derrota de Boca

Este miércoles, Boca jugó uno de sus peores partidos en los últimos años y quedó afuera de la Conmebol Libertadores.

Antes del pitazo final en Brasil, el periodista Flavio Azzaro le pegó a absolutamente todos los integrantes del plantel xeneize.

"Hay jugadores de Boca que en las difíciles no estuvieron a la altura: Fabra y Salvio, por ejemplo. Tevez es la cara de la derrota; participó en todas y nunca hizo nada: River (varias), Independiente del Valle, Santos, Tigre... y capaz me olvido alguna más", empezó.

Además, agregó: "Los cambios de Russo para dar vuelta la serie fueron Capaldo y Buffarini por Jara y Pulpo González. ¿Qué querés? Siempre hace cambios que no dicen nada... Cardona, el único que puede hacer algo distinto, en el banco. A Boca le quedó grande la semifinal y al DT también".

Hasta la ligó Racing: "Así no se pierde Racing y Boca. Si perdés, perdé como #River. Es mentira eso de que es lo mismo porque perdiste igual. Mentira!!!! Verso!!!! Bilardismo boludo!!!! Obvio que no es lo mismo. No es lo mismo sentir vergüenza que bronca".

