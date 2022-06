Uno de los futbolistas uruguayos que busca solucionar su futuro es Lucas Torreira. El mediocampista tuvo una buena última temporada con Fiorentina, pero el club decidió no hacer uso de su opción de compra, por lo que debe volver a Arsenal, dueño de su ficha. Ahora, busca un nuevo club donde jugar para llegar con rodaje para el Mundial de Qatar. ¿Boca tiene chances?

Torreira se despidió de Fiorentina, luego de que el club italiano decidió no pagar los 15 millones de euros de la opción de compra a Arsenal. Así, con contrato hasta 2023, el uruguayo debe resolver su futuro, ya que no pretende volver al conjunto 'gunner'. "Desde un principio me dijeron que no tenía lugar, entonces mis ganas tampoco son de quedarme ya que sufrí mucho, me costó muchísimo la adaptación", comentó en una entrevista a El Telégrafo.

Ante esto, Torreira busca una solución para su futuro con la mente puesta en la selección de Uruguay, donde recuperó terreno y apuesta a tener un lugar en la lista de convocados final de Diego Alonso para el Mundial de Qatar 2022. "Tenemos conversaciones con muchos equipos, pero de eso se encarga mi representante, hoy disfruto de mis vacaciones", aclaró.

¿Puede volver a Sudamérica? Sabido es que el volante de 26 años tiene cierto fanatismo por Boca Juniors, club que idolatra y con el que se ha visto en más de una ocasión con su camiseta. Sin embargo, el charrúa descartó cualquier posibilidad de que el 'Xeneize' lo pueda fichar al menos en este mercado. "Boca es muy difícil. Fue difícil cuando pasó lo de mi mamá que yo ahí tenía muchísimas ganas de venir (...) me queda un año de contrato con Arsenal. Cualquier equipo que me quiera tiene que comprar mi ficha, que hoy tiene un valor aproximado de 15 millones, lo veo difícil", explicó.

La idea de jugar en Boca pasa por la cabeza de Lucas Torreira, quien admite que "le gustaría jugar ahí en algún momento" por el "cariño" que siente por el club. Sin embargo, cerró con el posible destino que tenga en este mercado. "Mi idea es irme a Italia o España", admitió.