Luis Ramírez respondió sobre posible retorno a Alianza Lima el 2021

Con el descenso de Alianza Lima el pasado sábado tras la derrota 2-0 ante Sport Huancayo, el plan del Fondo Blanquiazul cambia y deben enfocarse en armar un plantel para que compita en la Liga 2 y logren el ascenso lo antes posible.

Todavía no se conocen qué jugadores seguirán en el plantel y quiénes llegarían. Ante el panorama de Alianza Lima, Luis Ramírez, exjugador y campeón con los íntimos, fue entrevistado en el programa 'Fútbol Como Cancha' y respondió a la posibilidad de volver a vestirse de íntimo.

La salida de 'Cachito' de Alianza Lima no se hizo en buenos términos, pero indicó que no descarta nada: "No le guardo rencor a nadie, en el momento te puede incomodar por las formas, no tendría ningún inconveniente en volver, pero también debo conversar con la familia porque me quedan pocos años de carrera como futbolista".

Luis Ramírez jugó con camiseta de Alianza Lima en cuatro temporadas. Fue campeón el 2017 y subcampeón el 2018 y 2019, siendo uno de los referentes del plantel íntimo bajo la dirección técnica de Pablo Bengoechea.

El 2020 Luis Ramírez defendió a Sport Boys, con el que pudo salvar la categoría en las últimas fechas, uno de los partidos claves fueron el triunfo ante Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo.

