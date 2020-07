Maradona podría sacar del retiro a un mundialista para que se sume a Gimnasia

Allá por el año 2009, hace más de una década, Mario Bolatti fue absolutamente determinante en la clasificación de la Selección Argentina a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, marcándole el gol decisivo a Uruguay.

Como consecuencia de ello y de sus buenos rendimientos, Diego Armando Maradona, por entonces director técnico del combinado Albiceleste, no dudó y llevó al mediocampista central a dicho Mundial.

Mario Bolatti en Belgrano de Córdoba. (Foto: Getty)

Sin embargo, posteriormente, la carrera del fino volante fue decayendo progresivamente hasta que se alejó de la actividad profesional. De todas maneras, tiene una chance concreta para pegar la vuelta.

Es que Maradona tiene en mente sumar a Bolatti a Gimnasia, sacándolo de su retiro. Y sobre ellos se pronunció el también exjugador de Belgrano de Córdoba, Porto, Fiorentina, Inter de Porto Alegre, Racing, Botafogo y Boca Unidos.

"¿Si me llama Maradona para ir a Gimnasia? Sería un placer, ¿cómo no voy a ir? No se le puede decir que no a Diego. Sería muy lindo", comenzó exteriorizando Bolatti en declaraciones brindadas a 'Crack Deportivo'.

"Maradona siempre se pone del lado del jugador. Me sorprendí en algunas cosas de su forma de ser, no solo con nosotros sino también con nuestras familias. Un líder", profundizó Bolatti sobre el astro.

