Gallardo explotó contra el árbitro: "¿Vos jugaste al fútbol alguna vez?"

Después de propagarle una paliza histórica a Racing en la Supercopa Argentina, River cayó 1 a 0 de local ante Argentinos Juniors, que no había sumado puntos en lo que iba de la Copa de la Liga.

El Millonario estuvo lejos del nivel mostrado en Santiago del Estero y pagó caro la ineficacia a una semana de jugar ante Boca el Superclásico. Sin embargo, hubo algunas jugadas polémicas que podrían haberle dado el triunfo a los de Gallardo.

Como pasa en todos los partidos, quienes más tienen que soportar la bronca de los entrenadores son los cuartos árbitros, que están en el medio de los bancos de suplentes. En esta oportunidad, Marcelo Gallardo estuvo muy activo a lo largo de los 90 minutos.

Cristian Cernadas, árbitro suplente del encuentro entre el Millo y el Bicho, tuvo una particular conversación con el DT de River, quien le reclamó una infracción no sancionada por Nicolás Lamolina. Luego de que el cuarto le dijera que "no fue de mala leche", el Muñeco explotó: "¿Mala leche? ¿Vos jugaste al fútbol alguna vez? ¿No hubo mala leche? Entonces interpretá lo que es una patada".

Segundo fragmento del dialogo de Marcelo Gallardo con el juez asistente y el principal, Nicolás Lamolina tras su flojo desempeño.

¡Tranquilo, Muñeco!

