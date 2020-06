Marcos Díaz: "Yo no vine a Boca a ser suplente de Andrada"

Así como se termine junio finalizará también el contrato de Marcos Díaz con Boca, el cual es oficial que no será renovado.

De esta manera, el arquero se quedará libre y deberá buscar un nuevo rumbo para continuar su carrera con 34 años.

Por primera vez desde que se supo que su paso por el Xeneize había terminado, rompió el silencio y se mostró satisfecho con lo logrado.

"Me voy conforme de mi paso por Boca. No me arrepiento de haber venido porque le rendí. Tuve una buena actuación. Demostré que puedo estar en un equipo grande, a la altura de las circunstancias. Por eso me voy tranquilo y con ganas de poder jugar más seguido, algo que acá no pude lograr", le contó a TyC Sports.

Luego reveló que su representante "está estudiando ofertas" y confirmo que "hubo algo de España (Leganés), también de México (Pumas) y del fútbol local (volver a Huracán)".

"Veremos que puede pasar. Yo estoy tranquilo, entrenándome para no perder ritmo, porque las circunstancias de la pandemia mundial no ayudan", agregó.

Para cerrar, dejó en claro: "Yo no vine a ser suplente de Andrada, sino a ganarme el puesto. Sabía que arrancaba con desventaja, pero las cosas se dieron así. Él tuvo un gran rendimiento y me costó tener continuidad".

