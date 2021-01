Marcos Díaz confesó que "jode" a Tenaglia por los rumores de Boca

Habiendo desembarcado en Boca a inicios del 2019 con la intención de hacerse dueño del arco del club, la estadía de Marcos Díaz allí duró más de un año y medio. Pese a que estuvo bastante tiempo, lo cierto es que el arquero apenas tuvo rodaje bajo los tres postes del Xeneize.

Sin muchas alternativas y manteniendo el deseo de mostrar su talento en otro lado, Díaz optó por salir de la institución de La Ribera este mercado de pases. Marcos, finalmente, terminó siendo anunciado como refuerzo de Talleres.

��️��️ Marcos #Díaz habló en @elcrackdeportivook y se refirió a la posible llegada de Nahuel #Tenaglia a #Boca: "Yo que tuve la suerte de estar en #Boca, lo jodo bastante a #Tenaglia pero es para sacarle la presión o que esté pensando constantemente si llega esa oportunidad o no". pic.twitter.com/Af9qrOHRoh — Crack Deportivo (@CrackDeportivo_) January 29, 2021

En las últimas horas, en diálogo con El Crack Deportivo, el portero habló sobre los rumores que vinculan a Nahuel Tenaglia -jugador de la T- con Boca y manifestó: "Yo tuve la suerte de estar en Boca y lo jodo bastante a (Nahuel) Tenaglia, pero es para sacarle la presión o que esté pensando constantemente si llega esa oportunidad o no".

Rememorando su partida del cuadro Xeneize, Díaz completó: "No se llegó a un acuerdo. Yo tenía otras expectativas y sabía que no se me podía dar lo que yo quería. Siendo un jugador grande tengo mis ideas claras, sé lo que quiero, lo que necesito, así que no forcé una continuidad ni nada por el estilo".

