Marcos Díaz reveló los verdaderos motivos por los que se fue de Boca

Un muy lindo desafío tendrá Talleres luego de muchos meses parados por culpa del coronavirus. El sorteo de la Liga Profesional de Fútbol que comenzará el 30 de octubre parece haber arrojado al conjunto de Córdoba directo al grupo de la muerte.

Los dirigidos por Alexander Medina deberán verse las caras en dos ocasiones (se juega un partido en cada estadio antes de definir quién pasa a la siguiente instancia) con Boca, Newell's y Lanús, todos pesos pesados a nivel local.

Quien vivirá momentos muy especiales durante esta competencia será sin dudas Marcos Díaz, que fue presentado como nuevo refuerzo en el equipo del interior teniendo que rapidamente enfrentarse a sus excompañeros del Xeneize.

"Estoy feliz, llegué a un equipo importante del interior con el objetivo de luchar grandes cosas", dijo en su presentación virtual con varios periodistas presentes, siendo consultado también por la decisión de cambiar de aire.

"Me llevé lindos momentos de la institución y me fui bien, únicamente que se me terminó el contrato y había una rebaja económica importante. Sumado que, muy posiblemente, Esteban Andrada no iba a ser vendido y Agustín Rossi volvía, era muy difícil que uno atajara. Y en definitiva lo que yo quiero es jugar", señaló.

Marcos Díaz es refuerzo de jerarquía para el Plantel Superior.



���� https://t.co/0McP6xtYaK pic.twitter.com/mjhxTmuhyu — CATalleresdecba (@CATalleresdecba) October 21, 2020

Para cerrar, bromeando, quien tendrá la responsabilidad de reemplazar a Guido Herrera hasta diciembre de 2021, expresó: "Es el grupo de la muerte porque está Talleres, jaja. Van a tener que tener cuidado con nosotros. Va a ser lindo volver a pisar La Bombonera. Es un estadio hermoso para jugar ya sea como local o como visitante".

