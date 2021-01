Closs dijo que Russo y el Consejo de Fútbol están molestos con Salvio y Soldano

Está claro que en Boca, como en ningún otro club del fútbol argentino, lo hecho en la Conmebol Libertadores tiene una importancia totalmente distinta a lo logrado en el fútbol argentino. Es que después de ser campeón de la Copa Diego Armando Maradona, el Xeneize no vive días tranquilos tales a los del mejor equipo de la Argentina en los números.

Tras días donde salieron a hablar jugadores como Carlos Izquierdoz, Mauro Zárate, Franco Soldano y Eduardo Salvio, el plantel tiene vacaciones hasta el miércoles que viene pero las declaraciones de algunos futbolistas no generaron un buen impacto puertas adentro.

Este viernes, en ESPNF12, Mariano Closs habló precisamente de las frases que dejaron Soldano y Salvio, quienes fueron titulares en la goleada sufrida contra Santos por la vuelta de las semifinales de la Libertadores en Brasil hace dos semanas.

"A mí me lo dijeron hoy a la mañana: el Consejo de Fútbol y el cuerpo técnico están molestos con las declaraciones", empezó el conductor y periodista.

"Con esto que hizo Salvio y la de Soldano diciendo 'soy feliz siendo buena persona aunque no haga goles'... Dando a entender que acá tengo un compañero que es una mala persona y ustedes lo festejan porque hace goles pero es una mala persona: esa es la traducción de Soldano", sentenció.

¿Qué dijeron Eduardo Salvio y Franco Soldano?:

Eduardo Salvio: "Miguel quería mucho uno contra uno, pero tampoco funcionamos bien por las bandas. Los laterales no se proyectaron bien, no había muchas combinaciones con los extremos, y Boca siempre fue muy fuerte con eso (...) Cometí un error, pero tenia 5 jugadores atrás. Como equipo podían hacer un poco más, pero yo me hago cargo. que perdí la pelota y no corro, pero también tenia a toda la defensa atrás. No deje al equipo mal parado".

Franco Soldano: "Prefiero que si el día de mañana alguien pregunta por mí, diga que no hice goles, pero que fui buena persona. No me gustaría que digan que hice 15 goles y que dividí el vestuario y fui mal compañero".

