Martín Costa reveló que alguien del Consejo le dijo "¿qué hacés acá?" a Pergolini en una práctica

Una vez confirmada la información sobre la renuncia de Mario Pergolini, todo el mundo se interesó en saber qué lo llevó a tomar esa decisión. "No se sentía cómodo”, explicó Jorge Amor Ameal horas después el propio presidente de Boca, en una respuesta simple, pero que no convenció a todos.

Tiempo más tarde, el propio conductor y ahora exvice del Xeneize explicó sus motivos de su renuncia y también dio a entender que se dio por varios factores. Sin embargo, muchos rumores indican que tuvo algunos cortocircuitos con gente del Consejo de Fútbol, integrado por Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini, y liderado por Juan Román Riquelme.

Martín Costa, en el programa Halcones y Palomas de TNT Sports, dio detalles sobre esa mala relación entre el exvice y los exfutbolistas: "Pergolini fue al predio el otro día para hacer una foto para nosotros. Un día llegó al predio y alguien del Consejo le dijo '¿y vos qué hacés acá?'".

Luego de soltar esa bomba, el cronista de Boca fue durísimo con el locutor: "Yo no comparto esa ironía que usó hace un mes contra nosotros. Pergolini, los periodistas no inventan, ninguno. A la mañana no hay ninguno que se levante y diga 'ay, a ver que invento'. Eso no existe".

