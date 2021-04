Volvió a hablar Pergolini: "Lo he dicho varias veces, la fórmula es Ameal-Riquelme"

La bomba explotó ayer por la tarde pero las secuelas se seguirán sintiendo por varios días más. Mario Pergolini anunció mediante su cuenta de Instagram, con un video que después borró, que renunció a su cargo como vicepresidente de Boca luego de no poder encontrarse dentro del club en las funciones que él quería cumplir.

Luego de hablar en su programa de radio por Vorterix, fuera del estudio, los medios lo estaban esperando y él volvió dejar varios títulos, siempre buscando no generar polémica: "Lo he dicho varias veces, la fórmula es Ameal-Riquelme. Ya dije al aire lo que tenía que decir, uno no tiene que estar en un lugar porque sí, no importa si es normal o no, hay un deber ser en qué comunicar y todo, le agradezco a todos los que en aquel momento me han elegido, es un club grande, muy fuerte, uno cree que puede salir de un ámbito y trasladarlo a otro, y poder hacerlo, una vez más comprobé que creo que no, que yo no tengo esa capacidad", comenzó diciendo.

Y siguió: "No me gusta que esté pasando esto, porque se habla mucho. Pero me parece más decente hacer esto, la gente es agradable, cariñosa, lo entiende. El club está en buenas manos, con buena gente. Ya vieron imágenes mías en Ezeiza dos semanas atrás, hay detonadores, estas cosas no suceden por cosas chiquitas, insisto, es una responsabilidad mía, hasta cierto punto pude hacer algo, y hay otras cosas que me cuestan mucho llevarlo adelante".

Luego, sobre sus sensaciones tras la decisión tomada, confesó: "Es para tranquilidad de todos, estoy triste, es un lugar que quiero, que estoy desde chiquito, frustrado, una mezcla, pero prefiero seguir adelante, es como una pareja, no sos vos, soy yo. Tengo códigos, como lo tienen todos. Es el momento de tomarse un tiempo, yo quiero a Boca, de eso no hay duda. Me llamó un montón de gente, me arde el teléfono, los oportunistas de siempre y los sinceros, lo que pasa en la vida".

Mario Pergolini, tras su renuncia en #Boca: "Uno no puede estar en un lugar porque sí, me parece más decente hacer esto. Le agradezco a la gente el cariño. El club está en buenas manos". pic.twitter.com/wPi4MlKDTB — TyC Sports (@TyCSports) April 1, 2021

Y cerró: "Seguiré yendo a la cancha, obvio. Uno tiene que parar, cada tanto vas analizando, ves si estás bien o no, si lo podés hacer o no, yo sé que justo sale esta cuenta (la de Boca Predio), yo creo que la comunicación tiene que ser una forma, pero si todo el resto cree que no, debo ser yo. No hablé con Román en estas 24 horas, hablé con Delgado y Bermúdez".

