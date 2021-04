Morla rompió el silencio: "Las hijas de Diego podrían buscarse un trabajo"

El 25 de noviembre pasado, Diego Armando Maradona, tal vez el mejor deportista de todos los tiempos, falleció sembrando un río de tristeza en todo el pueblo argentino pero también en el mundo en general. Sin lugar a dudas, una jornada de luto absoluto que quedará marcada para toda la vida como una de esas fechas que no quieren recordarse.

Pero claro, inmediatamente, muchos fueron los apuntados como responsables de la muerta del astro de 60 años de edad. Y uno de ellos fue Matías Morla, abogado y amigo del campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986. En ese contexto, él prefirió guardar silencio pero este lunes le brindó declaraciones a Jorge Rial en 'TV Nostra'.

En ese contexto, Morla cargó con todo contra Dalma y Gianinna -las hijas de Maradona- y también contra Claudia Villafañe -exesposa del 10-. "Las hijas de Diego podrían buscarse un trabajo. A él lo abandonaron, se murió solo", comenzó exteriorizando el abogado, demostrando que sigue el ida y vuelta con el entorno más cercano de Diego.

"Las hijas de Diego no me quieren desde que se les cortaron las tarjetas de crédito. Le robaron a Diego", continuó disparando Morla. Y, posteriormente, el abogado también tuvo tiempo para pegarle a la mencionada Claudia Villafañe: "A mí Diego nunca me llamó ladrón, a Claudia sí". Sin lugar a dudas, declaraciones realmente fuertes.

