Dalma, bien a lo Maradona contra Morla: "Más cag.. no se consigue"

El pasado 25 de noviembre, Diego Armando Maradona dejó el mundo de los mortales y partió hacia la gloria eterna.

El mejor jugador de todos los tiempos falleció con 60 años, dejando en la Tierra aún muchos asuntos sin resolver.

Entre ellos, destaca la tirante situación judicial entre su familia y su abogado, el tantas veces apuntado Matías Morla.

En las últimas horas se dio a difundir un audio que el mismo le habría enviado a Gianinna, la mayor de las hijas del 10.

Fue Dalma, la menor, quien le respondió vía historias de Instagram con un fuerte mensaje contra el doctor.

"Más cagón no se consigue": duro mensaje de Dalma a Matías Morla. �� pic.twitter.com/AyeWTH06BW — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 6, 2020

"Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste porque no pudiste ir al velorio de "tu mejor amigo"... Si me hubieras atendido a mi las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente... Te hicimos un juicio y parece que por fin var a tener que dar la cara... Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntás a mi cara a cara, ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero sino tu condena es social...", escribió la actriz.

"Y como me enteré que no te puedo etiquetar, se que te vas a enterar igual Matías Morla. Más cag´.. no se consigue", cerró. ¡Duro!

