"Hasta un residente se hubiera dado cuenta", médico de Boca le pega a Millonarios

La noticia de la miocardiopatía hipertrófica de Andrés Felipe Román encontrada en los exámenes de admisión a Boca Juniors sigue dando de qué hablar tanto en Argentina como en Colombia por lo que ha significado en el entorno del club argentino como de Millonarios.

Y es que el departamento médico del equipo colombiano está en el ojo del huracán ya que con Román, ya van 4 casos graves en los que se han manejado muy mal las cosas médicamente y jugadores como César Carrillo y el exdirector técnico del club, Jorge Luis Pinto, han hablado de las irregularidades en el departamento médico.

Y para meter el dedo en la yaga de estas acusaciones, ahora el jefe del cuerpo médico de Boca Juniors, Guillermo Brotman, habló sobre la situación: “La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad genética que se transmite de generación en generación. No es muy frecuente, se da una en cada quinientas, es muy fácil de detectar y cuando uno la detecta en un atleta de alto rendimiento se debe parar de hacer el deporte porque es progresiva. Para hacer deporte de alta competencia, está totalmente contraindicado, pues es la principal causa de muerte súbita”.

Luego dijo: “Yo lamento profundamente ver a un atleta desesperado, llorar. Pero un deportista con este problema no puede hacer deporte de alta competencia. Está en todas las guías de medicina deportiva del mundo. Está escrito, no estoy inventando nada, no hay mucho por analizar”.