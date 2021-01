"Mercenario": hinchas de la U contra Alejandro Hohberg por irse a Sporting Cristal

Alejandro Hohberg fue sin duda uno de los mejores jugadores del 2020. Lamntablemente, después de conocerse sus vínculos con la Universidad de Chile bajó su nivel.

A consecuencia o no de esto, los hinchas comenzaron a exigirle más y el jugador no respondió. En la final contra Sporting Cristal, por ejemplo, pasó por completo desapercibido.

Después se le vinculó con los Celestes. Este martes, por ejemplo, ya algunos periodistas confirmaron que para la temporada que viene se pondría a las órdenes de Roberto Mosquera.

Inminente acuerdo entre Sporting Cristal y Alejandro Hohberg. En principio, contrato por los próximos dos años. @RPPDeportes — Jean Martin Dueñas (@JeanMartinD) January 6, 2021

Obviamente esto generó alguna molestia en los aficionados de Universitario de Deportes. Recordaron que pasó por Alianza Lima, cantó en contra de la U y sin ningún problema se puso la Crema.

Lo que más se leía con respecto a su nombre era "traición" y "mercenario". Él, obviamente, sabía que esto le podía suceder. A pesar de esto, igual parece haber tomado la decisión.

Posiblemente, este año, igual, no hayan hinchas en el estadio y por eso no reciba muchos insultos en la cancha. Igual, las redes sociales ya comenzaron a liquidarlo a pesar de que ni siquiera ha sido oficializado.

Hohberg MERCENARIO Te puedes ir a tu reputamadre. TRAIDOR ,Ojala no traiciones a tu familia por dinero , VENDE PATRIA , nunca contraten ese tipo que rompe los vestuarios por plata. MERCENARIO..HDP.! — BetO CarlOs (@BetOCarlOs1) January 6, 2021

Alejandro Hohberg es un mercenario (otros lo llaman “asegurar a su familia”). Donde ve dinero, va, sin importar su pasado. Igual bien por él. Futbolísticamente es un gran fichaje el que realiza Sporting Cristal. ¿Mosquera podrá con las poses de divo del 'enano'? — Locura Bilardista (@EmocionBilardo) January 6, 2021 Hohberg es ideal para Cristal , un pecho frío y mercenario . — Beto Luis (@Betoluis123) January 3, 2021 Hohberg se la pasó haciendo berrinche por lo de Chile y terminará en Cristal. Sin presión, con hielo en el pecho y sin irse al extranjero. Normal. Estará de vacaciones en La Florida. — Carlos Andrés (@caranmago) January 6, 2021 Hohberg también besará la camiseta de Cristal (?) — Jesus Vivanco (@jvivancoc) January 6, 2021 Parece hasta natural que Hohberg llegue a Cristal. Lo acusan de pecho frío y es extranjero nacionalizado peruano (o, algo así). Pero me jode que sea un toque engreído. — Daniel Sanchez Peralta (@papitaconpavo) January 6, 2021

