Miembro del Fondo Blanquiazul: "Con Deza fue todo tan rápido que no nos dio tiempo de protegerlo"

El caso de Jean Deza sigue dando que hablar en Alianza Lima. En estos días, se definió el fin de su ciclo en el club, pero aún se comenta de su fracaso en el club.

Él llegó para este 2020 siendo uno de los mejores de la temporada pasada, sin embargo no pasó ni una semana cuando apareció su primer ampay.

Para los primeros días de marzo el Ratón ya acumulaba 4 y la cuarentena arrancó con incertidumbre con respecto a su continuidad.

En las últimas horas, después de confirmarse que no continuaría en el club un miembro del Fondo Blanquiazul se manifestó con repecto al jugador. Fernando Farah señaló que estaban al tanto de sus antecedente y querían llevarlo por el mejor camino.

��️Fernando Farah, integrante del fondo Blanquiazul



“Todavía no se ve el gran trabajo que se está haciendo en #AlianzaLima. Lo van a ver poco a poco porque todavía no se nota, pero es muy profesional y muy serio. Espero que en 2 años podamos ver los resultados” pic.twitter.com/ejkzVUrleb — Las Voces Del Fútbol | Perú (@VocesFutbolPeru) June 18, 2020

"Me dio mucha pena lo que ocurrió con Deza, fue todo tan rápido que no nos dio tiempo de protegerlo. No pudimos implementar el plan que teníamos para salvar al ser humano más que al jugador y eso fue lo que más me dolió", aseguró Farah a Las Voces del Fútbol.

Así también habló del caso de Ascues: "Tiene que haber solidaridad entre todos los jugadores. No tenemos taquilla, hay sponsors que pidieron tiempo, la situación no es como todos quisiéramos. Fue el único que no se alineó". Así, habló este miembro del Fondo Blanquiazul.

Fernando Farah, integrante del fondo Blanquiazul con @ManriqueSports



"No es que no hay plata, es que kattia (Bohórquez) es muy ordena con las finanzas y está viendo que el año va a estar muy complicado. Plata hay hoy, pero no después si es que destina los fondos a ese pago" pic.twitter.com/k2z8bYqj3r — Las Voces Del Fútbol | Perú (@VocesFutbolPeru) June 18, 2020

