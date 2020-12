Russo salió a bancar a Capaldo: "Es un diamante en bruto"

Es la jugada que quedó dando vueltas en las cabezas de todos los hinchas de Boca después del empate 0-0 ante Talleres de Córdoba.

Marcos Díaz salió mal, se le escapó la pelota de las manos, un compañero suyo logró evitar el gol en la línea y ahí fue cuando Nicolás Capaldo tuvo la chance de abrir el marcador.

Pero el mediocampista, teniendo que decidir muy rápido qué hacer, terminó tirando afuera el balón y los fanáticos lo empezaron a matar en Twitter.

Terminado el duelo, fue Miguel Ángel Russo quien se puso frente a la prensa y con mucha calma, demostró su apoyo para con el joven jugador.

"No me preocupa lo de Capaldo. Mientras llegue al área, no me preocupa. A ver... (El gol) no es su fuerte. No le pidamos que sea Tevez, que sea Wanchope (Ábila), que sea Mauro (Zárate). Él llega, y llega con el último aliento: son piques de 40 metros. Ya se va a calmar. Ya va a entender lo que es la pausa, la aceleración. Estamos para eso, en definitiva", comenzó diciendo.

Y agregó: "Capaldo es un diamante en bruto, rompe como nadie en el medio en el fútbol argentino. No hay que criticarlo porque erra sino valorarlo por la manera en la que llega y cómo lo hace. Hay muy pocos jugadores que hagan área a área, y Nico lo hace". Clarito.

Lee También