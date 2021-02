¿Se pierde el clásico con Nacional? Lesión de Guarín prende alarmas en Millos

La lesión que sufrió Fredy Guarín jugando con Millonarios en Barranquilla le saldría más cara al club de lo que parecía. Aunque se había dicho que "era algo leve", Alberto Gamero ya adelantó en rueda de prensa que el futbolista será baja por las siguientes tres semanas. ¿Que partidos se pierde?

Si la incapacidad de Guarín se cumple a cabalidad de acuerdo a las palabras de Gamero, el mediocampista se perdería los siguientes cinco (5) partidos de Millonarios en la Liga BetPlay 2021. Fredy apenas volvería a mediados del mes de marzo si se recupera bien de la molestia física que lo sacó del juego contra Junior.

Así las cosas, la preocupación en Millos es alta. De esos partidos, en el calendario entra un duelo muy especial y Guarín se lo perdería. Nada más y nada menos que el clásico contra Atlético Nacional.

Estos son los partidos de Millonarios que se perderá Fredy Guarín por lesión:

1. Lunes, 1 de marzo: vs. Jaguares.

2. Juves, 4 de marzo: vs. Boyacá Chicó.

3. Martes, 9 de marzo: vs. Alianza Petrolera.

4. Fecha 12 (14 de marzo): vs. Patriotas.

5. Fecha 13 (21 de marzo): vs. Atlético Nacional

