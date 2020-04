Ministro de Salud, confesó: "Tristemente, creo que este año no habrá fútbol"

El fútbol profesional colombiano viene en una difícil crisis económica y está buscando, desesperadamente, ingresos para que el negocio sea rentable y se pueda tener una liga más competitiva, con figuras y unos clubes sólidos en todos los sentidos. Sin embargo, la crisis por la pandemia del Coronavirus llegó en el peor momento coyuntural que se haya podido imaginar y ahora todo pinta muy mal para los intereses de todo el gremio del FPC.

La Dimayor contaba con que este año sería el inicio de un gran año económico: primero llegarían los dineros de la venta de los derechos de televisión internacional y se empezaría a recaudar réditos por el canal premium, Win Sports +, con el cual se quería llegar a la base de 500 mil suscripciones al año y lograr recibir dinero por ese tema.

Dimayor presentó un protocolo para regresar a actividades, pero el Gobierno Nacional bajó la cortina pronto.

Pero con la Liga BetPlay 2020-I paralizada por el Covid-19 no hubo tales ingresos y, además, la plata que debería llegar de los derechos internacionales está bien embolatada. Por esto, para los directivos se hace necesario que la Liga se juegue a como de lugar, así la crisis por el Coronavirus se agrave en el país porque se necesitan, al menos, el dinero de los patrocinadores y la TV para que los clubes puedan subsistir este año. Pero, este lunes, el Ministro de Salud, Fernando Ruíz, acabó con las ilusiones de directivos, jugadores, hinchas y demás componentes del fútbol tras unas declaraciones que dio en entrevista con Vicky Dávila, en la Revista Semana.

'Tristemente tengo que decir que este año no habrá más fútbol': Minsalud https://t.co/kTITUp9L7f vía @lalibertadco

Va a llorar @EduardoLuisFut..... precioso! — Jorge Rivero (@Fata_MFC) April 27, 2020

“Me la pone muy difícil porque es echarme a todos los hinchas encima. Si Italia, que es uno de los países cuna del fútbol tomó la decisión de decir que no habrá fútbol hasta nueva orden, nosotros pensamos exactamente lo mismo. No es que no habrá fútbol, es que el solo hecho de las aglomeraciones y la cercanía que genera fútbol es absolutamente complejo para la contención de la pandemia", dijo el ministro.

Y agregó: "El contacto físico que hay en el fútbol es un tema muy complejo. Creo que tristemente este año va a pasar a la historia en muchos países del mundo como el año del no fútbol, como tantas cosas que nos cambiaron. Yo creo que nosotros vamos a pasar el Covid_19, dentro de un año o cuando sea que estemos saliendo de esto, y vamos a mirar al mundo diferente”.

Lee También