Misma historia: peleas de hinchas a las afueras de Matute antes del partido de Alianza

Alianza Lima vive días felices. El entusiasmo y la euforia están apoderados de los hicnhas desde que el TAS los regresó a primera división.

Lamentablemente, en algunos casos delincuenciales, se pasan de los límites. El martes pasado, cuando Alianza debutaba en la Liga 1 2021, fue un ejemplo nefasto para todo el club.

Ahora, este martes, la institución volvió a hacer un llamado de tranquilidad y los hinchas volvieron a hacer de las suyas. Desde acá reprobamos todos los actos.

"Matute":

Porque se reportan enfrentamientos entre barristas de Alianza Lima a las afueras del estadio Alejandro Villanueva, previo al partido frente a D. Municipal por la #Liga1Betsson.pic.twitter.com/gv9R3j20jr — ¿Por qué es Tendencia_Pe? (@TendenciaPe) April 6, 2021

Y es que en las afueras de Matute se aglomeraron los hinchas y no solo se expusieron al contagio, sino que además se pelearon. Las escenas del martes pasado se repitieron.

Un periodista de La República de nombre Gary subió un video y escribió lo siguiente: "Alianza Lima saca un comunicado e invoca a los hinchas a no reunirse. ¿Qué hacen? Llegan a Matute a pelearse. Estos no quieren al club, no lo respetan, ni mucho menos son hinchas. Que asco me dan".

Así, otra vez, un grupo mínimo de delincuentes dejan mal a la institución y a sus hinchas. Desde acá también repudiamos los actos ¡Mal!

Alianza Lima saca un comunicado e invoca a los hinchas a no reunirse. ¿Qué hacen? Llegan a Matute a pelearse.



Estos no quieren al club, no lo respetan, ni mucho menos son hinchas. Que asco me dan. pic.twitter.com/G5Urhveu8E — G a r y (@garyale29) April 6, 2021

