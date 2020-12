Qué canal transmite Nacional vs. Sol de América por la Primera División de Paraguay

EN VIVO y EN DIRECTO por Tigo Sports, Nacional y Sol de América chocan HOY por los cuartos de final de los playoffs en la Primera División de Paraguay. El escenario será el Estadio Manuel Ferreira.

El cuadro dirigido por Hernán Rodrigo López terminó segundo en el Torneo Clausura, con 19 unidades, a solo una de Guaireña. En la última fecha del torneo igualó 2-2 con General Díaz.

Por otra parte, el Danzarín finalizó en el séptimo puesto, con 16 puntos. El pasado viernes derrotó 3-0 a Sportivo Luqueño.

El ganador de este duelo enfrentará en semifinales al vencedor del Superclásico Olimpia vs. Cerro Porteño, que juegan hoy a las 21:00 horas de Paraguay. Del otro lado del cuadro aparecen Guaireña vs. 12 de Octubre y Libertad vs. Guaraní, ambos partidos se juegan este miércoles 23 de diciembre.

Día y Horario: ¿Cuándo se enfrentarán Nacional vs. Sol de América por la Primera División de Paraguay? El partido se disputará este martes 22 de diciembre en el Estadio Manuel Ferreira de Asunción. Horario por países: Paraguay: 18:30 horas Argentina: 18:30 horas Colombia: 16:30 horas Perú: 16:30 horas México: 15:30 horas Estados Unidos: 13:30 horas PT / 16:30 horas ET ¿Cómo seguir la transmisión de este partido? El juego será televisado a través de la pantalla de Tigo Sports, solo para Paraguay y Argentina.

¡ Llegó el momento ! pic.twitter.com/M3b7xg6CBm — Club Sol de América (@SoldeAmericapy) December 22, 2020

