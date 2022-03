Sol de América vs. General Caballero JLM EN VIVO ONLINE por la Copa Sudamericana

EN VIVO | HOY | EN DIRECTO | ONLINE | Por la primera fase de la Copa Sudamericana, Sol de América en condición de local recibe a su similar de General Caballero JLM en un duelo que se disputará este martes 8 de marzo. Las emociones de este duelo se transmitirán a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, CONMEBOL TV, BEIN SPORTS, TIGO SPORTS+ Y FANATIZ.

+SÍGUE EL MINUTO A MINUTO DE ESTE PARTIDO

El cruce se realizará en el Estadio Defensores del Chaco. Será la primera vez que se miden ambos equipos en un duelo oficial.

Los de casa saben que esta será una dura prueba y buscarán la manera de obtener un buen resultado en el partido de ida. Sol de América llega a este partido luego de sufrir una dura derrota por 4 a 0 ante Cerro Porteño en su última salida del campeonato paraguayo.

General Caballero, por su lado, reconoce que esta será una gran oportunidad y tratará de olvidarse del mal momento. Los visitantes acumulan dos derrotas consecutivas en su campaña 2022 y pretende festejar al termino de los primeros noventa minutos de esta serie.

¿Cuándo se enfrentarán Sol de América vs. General Caballero JLM por la Copa Sudamericana?

El juego se disputará este martes 8 de marzo en el Estadio Defensores del Chaco.

Horario por paises

Argentina: 19.15 horas por DIRECTV SPORTS

Bolivia: 18.15 horas sin TV

Brasil: 19.15 horas por CONMEBOL TV

Chile: 19.15 horas por DIRECTV SPORTS

Colombia: 17.15 horas por DIRECTV SPORTS

Ecuador: 17.15 horas por DIRECTV SPORTS

México: 16.15 horas SIN TV

Paraguay: 19.15 por TIGO SPORTS+

Péru: 17.15 horas por DIRECTV SPORTS

Uruguay: 19.15 horas por DIRECTV SPORTS

Venezuela: 18.15 horas por DIRECTV SPORTS

Estados Unidos: 14.15 horas PT / 17.15 horas ET be IN SPORTS y Fanatiz