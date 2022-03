General Caballero JLM vs. Sol de América por la Copa Sudamericana 2022

Por la primera fase de la Copa Sudamericana, General Caballero JLM en condición de local recibe a su similar de Sol de América en un duelo que se disputará este martes 15 de marzo. Las emociones de este duelo se transmitirán a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, CONMEBOL TV, BEIN SPORTS, TIGO SPORTS+ Y FANATIZ.

El cruce se realizará en el Estadio Defensores del Chaco. La serie le favorece, de momento, al Rojo de Mallorquín debido a su triunfo por 3 a 0 registrado en el primer encuentro.

Los de casa saben que marcaron una buena diferencia en el primer encuentro y tratarán de que esto se mantenga. General Caballero JLM es consciente de esta situación y se entrenó para quedarse con el tiquete para la siguiente fase.

Sol de América, por su lado, sabe que la serie no está definida y que deberá hacer un gran esfuerzo para poder revertir su suerte. Los visitantes no quieren tirar la toalla y trabajaron para poder remontar su panorama.

¿Cuándo se enfrentarán General Caballero JLM y Sol de América por la Copa Sudamericana?

El juego se disputará este martes 15 de marzo en el Estadio Defensores del Chaco.

Horario por paises

Argentina: 19.15 horas por DIRECTV SPORTS

Bolivia: 18.15 horas sin TV

Brasil: 19.15 horas por CONMEBOL TV

Chile: 19.15 horas por DIRECTV SPORTS

Colombia: 17.15 horas por DIRECTV SPORTS

Ecuador: 17.15 horas por DIRECTV SPORTS

México: 16.15 horas SIN TV

Paraguay: 19.15 por TIGO SPORTS+

Péru: 17.15 horas por DIRECTV SPORTS

Uruguay: 19.15 horas por DIRECTV SPORTS

Venezuela: 18.15 horas por DIRECTV SPORTS

Estados Unidos: 15.15 horas PT / 18.15 horas ET be IN SPORTS y Fanatiz