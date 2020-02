Cuando Lapadula marcó un doblete este fin de semana, se comenzó a hacer tendencia en el fútbol peruano. La gente lo volvió a pedir para la Selección Peruana.

Recordemos que el italiano todavia podría vestir la Blanquiroja, pues en la Azurra solo jugó un amistoso, en donde metió 3 goles. Por esto, los hinchas todavía tienen esperanza.

Aparecieron también entonces lo que tenían más información con respecto a su nacionalización. Su mama es peruana, sin embargo el jugador, por ahora, solo es italiano.

En medio de todas estas dudas, se mencionó incluso que Gareca ya se habría contactado, lo que no se confirmó desde ninguna fuente oficial. De hecho, Antonio García Pye se refirió al tema y desmintió los rumores sobre una posible próxima convocatoria.

���� CASO GIANLUCA LAPADULA ����

Según Antonio García Pye, el ítaloperuano no es elegible en la @SeleccionPeru por no ser peruano. Para que suceda, primero deberá renunciar a ser elegible por la selección italiana y luego pasar por un proceso de naturalización que tarda un mes. pic.twitter.com/wniFSNunAo — Isaac Montoya Chirieleison �������������� (@imontoyach) February 10, 2020

"Lapadula es un jugador no elegible porque no es peruano en este momento, que pueda ser peruano es otrs cosa", comenzó el dirigente. "La primera etapa no se ha cumplido que es su deseo. La segunda es que haga su gestión para obtener el DNI", informó el Gerente de la FPF.

Así, todo queda cerrado: si el italiano no se mueve y muestra su deseo, nada cambiará. El representante del jugador también manifestó que espera un llamado. Ahora, estamos en un punto muerto.

Luego que el representante de #Lapadula deje entrever la posibilidad de su convocatoria, la FPF zanja el tema más hablado en los últimos días. pic.twitter.com/EUPaIK3df6 — Tigrillo Oficial (@TigrillOficial) February 11, 2020

Lee También