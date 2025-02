Lapadula se fue a jugar a la Serie B de Italia, haciendo un importante sacrificio, pese a que no tenía muchos minutos en la Serie A con el Cagliari. El delantero confesó que esta decisión se entiende por el objetivo de ayudar a la Selección peruana.

En su llegada al Spezia, Lapadula reveló que tratar de ayudar a la Selección peruana respondía a este cambio: “No estamos viviendo una época sencilla en Perú, pero llegué aquí a Spezia también con la intención de ayudar lo más posible a mi selección nacional“, confesó el jugador.

Esta ayuda vendría por qué Lapadula jugaría más minutos en el Spezia y esto le permitiría estar más regular y en mejores condiciones para ayudar a ‘La Bicolor’ a pelear por un cupo al próximo mundial. Actualmente, el equipo nacional se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones.

La próxima doble fecha de Eliminatorias para la Selección peruana va de jugar contra la Selección de Bolivia y la Selección de Venezuela, dos rivales directos que se encuentra por encima de la ‘Bicolor’ en la tabla de posiciones. Sumar de a 6 puede ser clave para seguir ‘vivo’.

Lapadula era suplente en el Cagliari. (Foto: Imago)

Ahora Lapadula tendrá que en este mes de febrero sumar la mayor cantidad de minutos posibles y así llegar con ritmo a marzo. El Spezia es tercero en la tabla de posiciones, y de momento, también se ilusiona con el siguiente año poder ascender a la élite de Italia.

Los números de Lapadula en esta temporada

En la actual temporada, Lapadula apenas pudo jugar un total de 15 partidos, en los que sumó 478 minutos, y es que no comenzó como titular en 14 de ellos. A otros no fue convocado por decisión del DT. Solo ha marcado 1 gol y no ha dado ninguna asistencia. Ya con el Spezia jugó el pasado fin de semana.