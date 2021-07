Neymar le respondió a la periodista brasileña que apoya a Argentina y a Messi

Y es que el suceso en el que una periodista afirmó que apoyará al seleccionado argentino y a Lionel Messi, en el crucial partido de la Copa América, tomó otras tonalidades y trascendió de tal manera que Neymar en sus redes sociales se pronunció al respecto con dureza.

¿Qué pasó con la periodista?

Fabiola Faria Andrade, quien trabaja para SporTV, medio que transmite los partidos de la selección de Brasil compartió en su Instagram una imagen en la que posa con una camiseta tradicional de Argentina. La imagen la acompañó con una texto en el que dice que vive por su equipo nacional, pero que en el decisivo choque de Copa quiere que los dirigidos por Lionel Scaloni, ganen.

"Antes de apedrearme en una plaza pública, déjenme explicar: amo Brasil, el fútbol brasileño, amo vivir aquí y no creo que la nacionalidad define el carácter de una persona. Tengo varios amigos argentinos, pero no voy a apoyar a Argentina en la final de la Copa América por culpa de ellos, no", fue un segmento de su texto en la foto.

¿Qué respondió Neymar?

El astro brasileño, quien ha comandado a la Canarinha en la competencia de selecciones sudamericanas, compartió una historia en Instagram en la que puso un primer plano del escudo del combinado nacional brasileño y un texto, directo para la comunicadora.

“Soy "brasileño con mucho orgullo y con mucho amor". Mi sueño siempre ha sido estar en la selección brasileña y escuchar cantar a la afición. Nunca he vitoreado ni animaré si Brasil juega algo, sea cual sea el deporte, el concurso de modelos, Oscar o cualquier cosa. Yo soy Brasil y ¿quién es brasileño y lo hace diferente? Ok, respetaré... Nota: solo para los que están en contra”, indicó en redes sociales, Ney.

