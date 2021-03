Distasio sacó a la luz lo que Gallardo le dijo al médico de River después de notar que Borré estaba lesionado

Exteriorizando un momento más que particular que vivió pegado al banco de suplentes de River en lo que fueron los primeros instantes del partido vs. Platense, Nicolás Distasio, en diálogo con sus compañeros de TNT Sports, contó que a Marcelo Gallardo no le tomó mucho darse cuenta que Rafael Santos Borré estaba lesionado.

El periodista, en primera instancia, aseguró que el Muñeco se percató que algo andaba mal cuando notó que el colombiano no se había movido una vez inició el encuentro. "Con lo de Borré me tocó vivir algo extraño. 30 segundos de partido, River tiene la pelota, Borré está quieto, Gallardo reacciona y dice: "¡Rafa, el movimiento!", abrió.

"Gallardo se da vuelta, lo mira al médico y le pregunta: "Borré está lesionado, ¿no?". Al minuto Borré no hace el movimiento y lo manda a Julián Álvarez a moverse. A los tres minutos viene Enzo Pérez y le dice a Gallardo que "Borré no se puede mover", continuó el corresponsal de La Banda.

Dejando en claro que se desconoce si el artillero no le manifestó su malestar al Cuerpo Médico antes de saltar al campo de juego, Distasio cerró: "No sé si Borré ocultó ese dolor para salir a la cancha, ni si Gallardo sabía que estaba lesionado cuando armó el equipo".

